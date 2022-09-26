МИД Турции заявил, что страна не признает итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также ы Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, напомнив, что республика до сих пор не признает Крымом частью Российской Федерации.

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало проведение референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Как писал сайт KP.RU, в ведомстве указали на то, что власти республики исходят из принципов территориальной целостности и их суверенного равенства.