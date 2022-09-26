Путин выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы в ижевской общеобразовательной школе Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей из-за бесчеловечного теракта в ижевской школе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент РФ глубоко соболезнует тем, кто потерял родных, желает скорейшего выздоровления раненым.

"Президент уже обсудил ситуацию с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым и губернатором Удмуртии Александром Бречаловым. Даны все необходимые поручения, в регион направлены самолёты со специалистами", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

По словам Пескова, мужчина, совершивший массовое убийство в ижевской школе, "состоял в неофашистской группе".

26 сентября 2022 года в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.