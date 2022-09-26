Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олафа Шольца сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому принял решения изолироваться. Об этом сообщает новостной немецкий канал N-TV.

Отмечается, что Шольц получил положительный результат на коронавирус в понедельник, 26 сентября. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, у немецкого канцлера были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался.

На данный момент Шольц находится в Берлине, а в минувшие воскресенье глава немецкого правительства вернулся из поездки по странам Персидского залива, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Катар, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основной темой рабочей поездки канцлера ФРГ было обеспечение поставок газа в Германию.

В понедельник о заражении коронавирусной инфекцией заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.