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В мире26 сентября 2022 10:30

Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

Канцлер ФРГ Шольц изолировался после положительного теста на коронавирус
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

Канцлер ФРГ Шольц заразился коронавирусом

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олафа Шольца сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому принял решения изолироваться. Об этом сообщает новостной немецкий канал N-TV.

Отмечается, что Шольц получил положительный результат на коронавирус в понедельник, 26 сентября. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, у немецкого канцлера были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался.

На данный момент Шольц находится в Берлине, а в минувшие воскресенье глава немецкого правительства вернулся из поездки по странам Персидского залива, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Катар, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основной темой рабочей поездки канцлера ФРГ было обеспечение поставок газа в Германию.

В понедельник о заражении коронавирусной инфекцией заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.