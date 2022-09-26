Песков заявил, что в Кремле не принимали решения о закрытии границ из-за частичной мобилизации в России

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких решений по поводу закрытия границ России с другими странами в свете частичной мобилизации в настоящее время нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в некоторых изданиях появлялись сообщения о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в России.

"Мне об этом ничего не известно. Сейчас никаких решений на этот счет нет", - уточнил Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить сообщения о якобы закрытии границ РФ с другими странами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.