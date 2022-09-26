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Политика26 сентября 2022 10:44

Песков ответил на вопрос о дате принятия новых регионов в состав России

В Кремле заявили, что своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль своевременно сообщит о дате принятия новых регионов в состав Российской Федерации. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, перед вступлением регионов в состав Российской Федерации пройдет определенная процедура, которая связана с российскими законодателями. «Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями ... Мы будем информировать вас своевременно», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, на прошлой неделе, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях объявили сроки проведения референдумов по вопросу вступления регионов в состав Российской Федерации. Референдумы во всех регионах начались в минувшую пятницу, 23 сентября, а продлятся до вторника, 27 сентября.