Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль своевременно сообщит о дате принятия новых регионов в состав Российской Федерации. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, перед вступлением регионов в состав Российской Федерации пройдет определенная процедура, которая связана с российскими законодателями. «Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями ... Мы будем информировать вас своевременно», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, на прошлой неделе, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях объявили сроки проведения референдумов по вопросу вступления регионов в состав Российской Федерации. Референдумы во всех регионах начались в минувшую пятницу, 23 сентября, а продлятся до вторника, 27 сентября.