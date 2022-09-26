Глава Минздрава РФ Мурашко вылетел в Ижевск после стрельбы в местной школе

Михаил Мурашко лично прибудет на место стрельбы в школе Ижевска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, где в результате стрельбы в местной школе погибли 13 человек. Информацию об этом уже официально подтвердили в пресс-службе российского министерства здравоохранения.

Ожидается, что самолет с главой федерального ведомства приземлится в столице Удмуртии уже в самое ближайшее время.

Кроме того, в Ижевск также вылетели специалисты Минздрава РФ для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы. "В Ижевск для оказания помощи пострадавшим направляется группа специалистов федеральных центров. В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов", - пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание и открыл огонь по учителям и школьникам. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек — семеро взрослых и 14 учеников — ранены.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения. Сейчас расследованием резонансного преступления занимается Следственный комитет РФ. В Кремле сообщили, что Казанцев "состоял в неофашистской группе". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин уже дал подчиненным все необходимые поручения в связи с трагедией в Ижевске.