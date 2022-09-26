Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких решений по поводу введения в каких-либо регионах РФ военного положения в Кремле не принималось. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

“Никаких решений на данный момент не принималось на этот счет", - уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных субъектах России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.