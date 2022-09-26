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Политика26 сентября 2022 11:16

Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу россиянам призывного возраста

Политик считает, что можно оставить право выезда по здоровью
Владимир РОМАНЕНКО
Политик считает, что можно оставить право выезда по здоровью. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Политик считает, что можно оставить право выезда по здоровью. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал РИА Новости, что следует запретить выезд за границу россиянам призывного возраста в текущей ситуации. Оставить право выезда, считает сенатор, можно по медицинским показаниям.

"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости.

Ряд регионов запретил выезд резервистам из-за частичной мобилизации. Так, например, в Самарской области военный комиссариат не разрешил призывным категориям покидать территорию субъекта. В документе сообщается, что временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований.

Генштаб ВС РФ ссылаясь на российское законодательство постановил, что призыву в условиях частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые имеют воинское звание рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.