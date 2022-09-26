Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу россиянам призывного возраста

Политик считает, что можно оставить право выезда по здоровью. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал РИА Новости, что следует запретить выезд за границу россиянам призывного возраста в текущей ситуации. Оставить право выезда, считает сенатор, можно по медицинским показаниям.

"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости.

Ряд регионов запретил выезд резервистам из-за частичной мобилизации. Так, например, в Самарской области военный комиссариат не разрешил призывным категориям покидать территорию субъекта. В документе сообщается, что временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований.

Генштаб ВС РФ ссылаясь на российское законодательство постановил, что призыву в условиях частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые имеют воинское звание рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.