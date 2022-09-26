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Политика26 сентября 2022 11:03

Песков прокомментировал результаты выборов в Италии

Песков назвал результаты выборов в парламент Италии внутренним делом страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал результаты выборов в Италии

Песков прокомментировал результаты выборов в Италии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты выборов в итальянский парламент являются внутренним делом республики, Россия будет приветствовать любые политические силы, которые готовы проявить конструктивный подход к двусторонним отношениям. Такое заявление в понедельник, 26 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики», - заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать состоявшиеся накануне выборы в Италии.

Как заявил пресс-секретарь российского президента, Москва готова «приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больший объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны».

Напомним, после обработки около 95% бюллетеней после состоявшихся в субботу, 25 сентября, выборов в Сенат, выяснилось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набрала 44,36% голосов.