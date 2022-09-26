Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной на новых условиях, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 26 сентября 2022 года.

По его словам, соответствующее заявление российского лидера прозвучало во время беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях", - уточнил Чавушоглу.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделают переговоры между Москвой и Киевом невозможными.