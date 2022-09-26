Песков призвал проанализировать эффективность мер безопасности в российских школах

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность действующих мер безопасности в российских школах следует проанализировать с учетом трагедии в Ижевске, заявил сегодня, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас мы не можем дать такую оценку. Конечно, эта информация обобщается, введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности. Безусловно, эффективность нужно будет проанализировать с учетом произошедшего", - сказал Песков представителям СМИ.

Сегодня, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а затем покончил с собой. По последней информации, жертвами преступления стали 13 человек, в частности, семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявили траур.

Напомним, в поселке Коммунарка в Новой Москве школьник выстрелил в одноклассника прямо на уроке. ЧП произошло 13 сентября. 13-летний ученик получил серьезное ранение. По словам пострадавшего, к нему под партой подполз одноклассник и выстрелил в руку из пневматического пистолета.