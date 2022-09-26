ЦИК России содействует проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ

Центризбирком России содействует избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник, 26 сентября 2022 года. Ее слова приводит телеграм-канал ведомства.

"Избирательная система России не могла остаться равнодушной и не откликнуться на обращения своих коллег с освобожденных республик и областей: в рамках своей компетенции мы оказываем все необходимое содействие избирательным комиссиям этих республик и областей при проведении референдумов", - подчеркнула Памфилова.

Она также отметила храбрость местных жителей, которые несмотря на все угрозы киевского режима "твердо и мужественно идут к своей выстраданной мечте".

Как ранее писал сайт KP.RU, явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися. По итогам первых трех дней в ДНР проголосовали 77,12% избирателей, в ЛНР - 76,09%, в Запорожской области – 51,55%, в Херсонской - 49,91%.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.