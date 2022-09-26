Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Нижним Новгородом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть человек, пострадавшие накануне в ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области, находятся в больнице. Трое из них лежат в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

Авария произошла 25 сентября около трех часов дня на кировской трассе в Краснобаковском районе. 60-летний водитель «Киа Рио» вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хендай Солярис».38-летний водитель «Соляриса» погиб на месте, еще шесть человек пострадали.

Среди пострадавших двое детей – 7 и 11 лет. Младший ребенок с переломом плеча находится в травматологии, а старший в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом костей черепа и лицевого скелета. Врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента.

В реанимации также находятся 50-летняя женщина и 70-летний мужчина. У обоих черепно-мозговая травма и ушиб мозга, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Еще одна 34-летняя участница аварии получила сотрясение мозга, а 67-летняя пассажирка одной из машин – переломы руки и ноги.