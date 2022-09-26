Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 сентября 2022 11:28

Президент Южной Кореи ответил на обвинения о бранных словах в адрес конгрессменов США

Президент Южной Кореи отверг обвинения в использовании брани в адрес конгрессменов США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель

Фото: REUTERS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель опроверг обвинения в использовании ненормативной лексики в адрес членов конгресса США, отметив, что такие слухи ставят под угрозу безопасность страны.

Юн Сок Ель заявил, что «за исключением двух или трех сверхдержав», нет стран, способных полностью защитить свое население, а также «обеспечить его безопасность собственными силами».

«Хотел бы сказать, что вред союзническим отношениям, вызванный не соответствующими действительности сообщениями, ставит народ под большую угрозу», - заявил глава Южной Кореи.

На прошлой неделе в СМИ появилось видео, на котором глава Южной Кореи беседовал со своим окружением после встречи с президентом США Джо Байденом и якобы использовал бранную лексику в отношении членов Конгресса Соединенных Штатов.

По словам премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су, из приведенных слов Юн Сок Ель непонятно, о чем именно тот говорил, а также, как заявил глава правительства, никто не слышал точную фразу президента.