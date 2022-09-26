Президент Южной Кореи ответил на обвинения о бранных словах в адрес конгрессменов США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель Фото: REUTERS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель опроверг обвинения в использовании ненормативной лексики в адрес членов конгресса США, отметив, что такие слухи ставят под угрозу безопасность страны.

Юн Сок Ель заявил, что «за исключением двух или трех сверхдержав», нет стран, способных полностью защитить свое население, а также «обеспечить его безопасность собственными силами».

«Хотел бы сказать, что вред союзническим отношениям, вызванный не соответствующими действительности сообщениями, ставит народ под большую угрозу», - заявил глава Южной Кореи.

На прошлой неделе в СМИ появилось видео, на котором глава Южной Кореи беседовал со своим окружением после встречи с президентом США Джо Байденом и якобы использовал бранную лексику в отношении членов Конгресса Соединенных Штатов.

По словам премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су, из приведенных слов Юн Сок Ель непонятно, о чем именно тот говорил, а также, как заявил глава правительства, никто не слышал точную фразу президента.