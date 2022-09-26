Балицкий озвучил сроки выборов в органы власти Запорожской области Фото: REUTERS

Постоянные органы власти Запорожской области будут созданы через выборы, которые планируется провести спустя год после решения о вхождении региона в состав России по результатам проходящего референдума, сообщил глава администрации Запорожья Евгений Балицкий.

"Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проведены через один год в случае признания Запорожской области субъектом России", - сказал Балицкий в ходе встречи с иностранными наблюдателями сегодня, 26 сентября.

Референдум по вопросу вхождения в состав РФ начался в Запорожской области в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет идти пять дней, до 27 сентября включительно. При этом в Запорожской области явка по итогам трех дней референдума составила 51,55%, рассказала журналистам председатель ЦИК региона Галина Катющенко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.