Полиция задержала мужчин, размахивавших пистолетом в баре Казани

Полиция задержала хулиганов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое посетителей одного из казанских баров на улице Рауиса Гареева, начали по пьяни размахивать пистолетом и пытаться произвести выстрелы. Но вместо этого раздавались звуки осечки. Сотрудники бара не стали ждать дальнейшего развития событий и вызвали полицейских.

По прибытию на место правоохранители задержали двух пьяных мужчин в возрасте 32-х и 33-х лет. Они оказались приятелями. Как было установлено один из друзей решил продемонстрировать другому свой пневматический пистолет. А так как он не был заряжен, то начал для наглядности производить выстрелы вхолостую. Однако эти объяснения приятелям не помогли избежать поездки в отделение полиции «Промышленный».

В отношении двух жителей Казани там были составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице Татарстана.