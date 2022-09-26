Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи продемонстрировал серьезное снижение Фото: Евгения ГУСЕВА

Индекс Мосбиржи в понедельник, 26 сентября, опустился ниже 2000 пунктов. Это произошло впервые с 24 февраля 2022 года, о чем свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

Минимальное значение зафиксировано в 13:07 по московскому времени, когда он находился на уровне 1841 пункта. После этого индекс стал расти, достигнув 1950 пунктов на 14:33 (мск).

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин перечислил факторы, которые могут способствовать взлету курса доллара до 100 рублей.

Напомним, в скором времени возобновится покупка иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила и это ударит по позициям рубля. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.