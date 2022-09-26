В российском МИДе заявили, что переговоры между РФ и США еще могут состояться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не прекращали диалог с США, в том числе и по этой тематике", - сообщил замминистра иностранных дел РФ в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале, комментируя возможные контакты двух стран по ядерным вопросам. Рябков при этом не стал уточнять, готовы ли Соединенные Штаты к каким-либо переговорам или консультациям на высшем уровне по данным вопросам.

Ранее в Госдепе США заявили, что американские власти готовы вести диалог с Россией по ДСНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений).

Однако в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что переговоры продолжатся, «когда позволит ситуация». По словам заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс на данный момент Вашингтон и Москва ищут возможности для возобновления взаимных инспекций ядерных объектов в США и РФ.