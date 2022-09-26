Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что линия США на противостояние России становится все тревожнее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российский Федерации Сергей Рябков.

«Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства, комментируя в эфире Первого канала работу на американском направлении.

По его словам, Вашингтон должны «охолонуть» и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте. «Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку», - отметил дипломат.

При этом Рябков заявил, что Россия не прекращает диалог с США, в том числе по ядерным вопросам.