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Политика26 сентября 2022 11:45

МИД РФ заявил о линии США на противостояние России

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что линия США на противостояние России становится все тревожнее
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что линия США на противостояние России становится все тревожнее

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что линия США на противостояние России становится все тревожнее

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линия Вашингтона на противостояние с Москвой становится все более тревожной. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российский Федерации Сергей Рябков.

«Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства, комментируя в эфире Первого канала работу на американском направлении.

По его словам, Вашингтон должны «охолонуть» и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте. «Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку», - отметил дипломат.

При этом Рябков заявил, что Россия не прекращает диалог с США, в том числе по ядерным вопросам.