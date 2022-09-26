Новгородские работники культуры получили ключи от квартир

Восьми молодым актерам губернатор передал сертификаты, которые подтверждают, что уже в текущем году им также предоставят жилье.

«Продолжим эти меры поддержки в следующем году – средства заложим в бюджет. Я думаю, что не только актеры, но и другие работники культуры будут получать жилье, оставаясь работать в Новгороде и радовать его жителей и гостей новыми проектами», – заявил во время встречи с работниками театра Андрей Никитин.

Программу оказания помощи работникам культуры глава области поддержал в апреле текущего года в ходе ежегодного послания. С этой целью ежегодно будут приобретаться десять квартир. Получив служебное жилье, специалисты смогут оформить его в собственность после семи лет работы в сфере культуры региона. В 2022 году на программу поддержки работников культуры выделено 40 млн рублей.

Андрей Никитин рассказал о планах капитального ремонта здания театра.

«Очень надеюсь, и Министерство культуры РФ нас поддержало, что со следующего года начнется капитальный ремонт театра. Помните, обсуждалась концепция, сейчас есть проект. Очень важно, чтобы в реализации этого проекта вы также участвовали, смотрели, какие будут технические решения», – отметил глава региона.

169-й творческий новгородский театральный сезон открылся премьерой спектакля «Мертвые души».

«Мне очень приятно слышать от новгородцев и гостей города, какой прекрасный у нас театр и какие интересные здесь постановки, видеть, как люди стремятся попасть в театр – все билеты на открытие сезона раскуплены. Это, конечно, огромная работа, которую вы сделали за последние годы, возродив славу новгородского театра, создав новые смыслы в нем», – пожелал успехов коллективу драмтеатра Андрей Никитин.