Замглавы МИД России Рябков призвал США "охолонуть"

Сергей Рябков, фото: пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

США должны "охолонуть" и перестать накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы в очередной раз говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что им следует, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - заявил дипломат в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Ранее МИД России призвал США не размещать на Украине противоракетные комплексы THAAD. Вашингтону не следует заводить ситуацию в тупик, отметили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.