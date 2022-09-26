Группа международных наблюдателей из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР

Голосование по референдуму о вхождении ЛНР в состав России началось 23 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Для помощи в проведении референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России прибыла еще одна группа международных наблюдателей из Франции, Аргентины, Мексики и Сирии, сообщили в ЦИК ЛНР. В ведомстве уточняют, что приехало пять иностранных наблюдателей.

"Сегодня в ЛНР прибыла еще одна группа международных наблюдателей", - сказала представитель ЦИК.

Голосование по референдуму о вхождении ЛНР в состав России началось 23 сентября 2022 года, как и в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.

Ранее в ЦИК сообщали, что всего привлечено около 100 международных наблюдателей из 40 стран. Сайт KP.RU писал о прибывших из Египта, Нидерландов и Бразилии наблюдателях. Группа из Нидерландов рассказала СМИ, что они опасаются судебного преследования на родине, поэтому группа рассматривает для себя вариант остаться в России после голосования.