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Политика26 сентября 2022 12:04

Политолог Шаповалов назвал огромной победой России референдумы в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье

Эксперт уверен, что именно этим объясняется "истерическая позиция" Запада
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Референдум стал огромной победой России над Западом, уверен эксперт

Референдум стал огромной победой России над Западом, уверен эксперт

Фото: REUTERS

Референдумы о вхождении в состав РФ, которые проводятся в Донецкой и Луганских народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, стали огромной победой России над Западом. Соответствующее мнение выразил эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Его слова приводятся на сайте НОМ.

"Референдумы - это огромная моральная, психологическая и политическая победа России, с юридической точки зрения достижение целей, ради которых была начата СВО, - подчеркнул Шаповалов. - Выше воли народа ничего не может быть, и западные лидеры это понимают, поэтому сейчас занимают такое истеричную позицию".

По его оценке, высокая явка на избирательные участки, которую сейчас фиксируют избиркомы, была изначально прогнозируема, о чем говорят результаты исследований авторитетных социологических центров.

Политолог также выразил уверенность, что западным странам придется считаться с итогами референдумов, что бы они сейчас не говорили. К тому же, это нормальная практика, предусмотренная основополагающими международными актами Организации объединенных наций (ООН), заключил Шаповалов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центральная избирательная комиссия РФ привлекла на голосование по референдумам о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей более 100 международных наблюдателей из 40 стран. Помимо иностранных наблюдателей, на пунктах голосования также работают российские специалисты.

Напомним, Центризбирком России в рамках своей компетенции содействует избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.