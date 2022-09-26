Референдум стал огромной победой России над Западом, уверен эксперт Фото: REUTERS

Референдумы о вхождении в состав РФ, которые проводятся в Донецкой и Луганских народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, стали огромной победой России над Западом. Соответствующее мнение выразил эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Его слова приводятся на сайте НОМ.

"Референдумы - это огромная моральная, психологическая и политическая победа России, с юридической точки зрения достижение целей, ради которых была начата СВО, - подчеркнул Шаповалов. - Выше воли народа ничего не может быть, и западные лидеры это понимают, поэтому сейчас занимают такое истеричную позицию".

По его оценке, высокая явка на избирательные участки, которую сейчас фиксируют избиркомы, была изначально прогнозируема, о чем говорят результаты исследований авторитетных социологических центров.

Политолог также выразил уверенность, что западным странам придется считаться с итогами референдумов, что бы они сейчас не говорили. К тому же, это нормальная практика, предусмотренная основополагающими международными актами Организации объединенных наций (ООН), заключил Шаповалов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центральная избирательная комиссия РФ привлекла на голосование по референдумам о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей более 100 международных наблюдателей из 40 стран. Помимо иностранных наблюдателей, на пунктах голосования также работают российские специалисты.

Напомним, Центризбирком России в рамках своей компетенции содействует избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.