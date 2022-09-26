Путин назначил генерал-майора внутренней службы Матвеенко на должность замглавы ФСИН России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым замглавы ФСИН России назначен генерал Александр Матвеенко, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации на интернет-портале службы ФСИН, ранее он занимал пост врио замдиректора службы.

"Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемого поста", - говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Путин назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, об этом сообщал сайт TOMSK.KP.RU.

Также ранее российский лидер назначил врио республики Марий Эл, а также Саратовской, Томской, Кировской и Рязанской областей.

Кроме этого, Путин в конце марта 2022 года назначил четырех судей и двух зампредседателей судов Ростовской области.