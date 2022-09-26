Путин подписал указ о приостановке действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке налогового соглашения с Латвией, которое позволяло избежать двойного налогообложения.

Документ в понедельник 26 сентября опубликован на портале правовой информации, он доступен здесь. Сообщается, что указ является одной из мер в связи с нарушением Латвией обязательств по отношению к России.

«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республики своих обязательств по соглашению между Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года постановляю: ...приостановить действие соглашения», - сказано в указе.

Соглашение приостанавливается до того момента, пока Латвия не устранит допущенные ею нарушения или до того, как истечет срок его действия.

Ранее сообщалось, что Москва собирается приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Ригой в ответ на соответствующие действия Латвии.

Напомним, налоговое соглашение с Латвией, позволяющее избежать двойного налогообложения, было ратифицировано в 2012 году. Латвийский политолог Даукштс высоко оценил ратификацию данного документа.

Также сообщалось, что Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией и действие еще нескольких соглашений с Москвой.