Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова новым президентом Российской академии наук

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 сентября, утвердил Геннадия Красникова новым президентом Российской академии наук (РАН). Соответсвующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет", - сказано в указе российского президента.

Напомним, 20 сентября, генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" Геннадий Красников был избран новым президентом Российской академии наук в ходе прошедшего голосования.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого уже бывший президент Российской академии наук Александр Сергеев принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов главы РАН, а также покинуть пост после одного пятилетнего срока.