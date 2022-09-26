Депутат Госдумы Каргинов ответил Салливану на предупреждения о ядерном оружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, делая заявления о направленных в адрес России предупреждениях Штатов о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине", говорят о том, что США сталкивают Европу в пропасть, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов.

Соединенные Штаты "напрямую в частном порядке" предупредили российских властей о "катастрофических" для России последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такую меру, заявил ранее в интервью телеканалу NBC Салливан.

"Салливан, вам и не требуется останавливаться, вы уже разогнались и на полном ходу мчитесь в пропасть. Мы не заявляли о ядерном оружии, а вы уже опасаетесь… У нас есть такая поговорка: не ставь телегу впереди лошади, и именно это вы делаете с Европой. Сначала упадет она, а потом, не видя дороги, упадете и вы. Мы никогда не используем свое превосходство и никому не угрожаем. Вы сами загоните себя в яму", - подчеркнул Каргинов

Ранее в МИД заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми в такой войне “не может быть победителей”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.