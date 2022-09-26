Британцы жестко раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждения Путина Фото: REUTERS

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая призвала игнорировать слова президента России Владимира Путина.

Ранее интервью американскому телеканалу CNN глава британского правительства призвала западные страны игнорировать предупреждения российского лидера, продолжая вводить санкционные ограничения в отношении России, а также помогать Украине.

«Путин думает, что она идиотка. Он прав», - написал один из читателей в своем комментаторе.

«Как это может блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями», - добавил другой.

По мнению другого читателя, Трасс «просто повторяет то, чего хотят США в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии», а «национальные интересы Великобритании для нее ничто».

«Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!», - заявил еще один комментатор.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее», - добавил еще один читатель.

Напомним, накануне читатели Welt отметили изменение в поведении президента Украины Владимира Зеленского после заявлений Путина о ядерной угрозе.