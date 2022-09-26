Украина получит новую масштабную финансовую помощь от властей Соединенных Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США приняли решение о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов страны.

С соответствующим заявлением выступил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

С учетом нового транша американские ассигнования на поддержку украинской полиции, прокуратуры пограничников и иных служб превысили 645 миллионов долларов, уточнил Блинкен. Как уточняет информагентство РИА Новости, Блинкен также дал понять, что это не последний подобный финансовый транш, направленный США Киеву.

Ранее Соединенные Штаты сообщили, что намерены продолжать оказывать финансовую помощь Украине, несмотря на экономические проблемы в стране и существенное увеличение числа бедных американцев. В команде президента США Джо Байдена сообщили, что поддержка Киева является "долгом" Вашингтона, который будет исполняться при любых обстоятельствах (впрочем, в Республиканской партии США с подобным подходом категорически не согласны).