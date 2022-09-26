Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждала США о приближении к опасной черте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва ранее предупреждала Вашингтон о приближении к опасной черте из-за помощи Украине и наращивании агрессивности курса. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в понедельник 26 сентября.

«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте», - сказал заместитель руководителя российского дипломатического ведомства, выступая на Первом канале в эфире программы «Большая игра».

Рябков отметил, что агрессивность курса Вашингтона нарастает в то время как Москва ответственно относится к собственной линии.

«Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов, сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Рябков призвал США «охолонуть» и прекратить накачивать обстановку.

Тем временем политолог Шаповалов назвал огромной победой России референдумы в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье и отметил, что именно этим объясняется «истерическая позиция» Запада.