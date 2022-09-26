Заработавший на кризисе 2008 года миллиардер начинает скупать дешевые британские фунты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который смог заработать 2,7 миллиарда долларов на колебаниях рыка во время кризиса 2008 года, на данный момент начинает скупать дешевевший фунт стерлингов. Об этом пишет Bloomberg.

Как передает агентство, миллиардер использовал 10% «небольшого фонда» для покупки фунтов и в дальнейшем, возможно, направит их на финансирование инвестиций в Великобританию. При этом, отмечается, что большинство инвесторов на данный момент осуществляют продажу британского фунта.

Диггл в свою очередь видит перспективы у британской экономики, поскольку соотношение госдолга к ВВП у Соединенного Королевства меньше, чем у других участников «Большой семерки», что дает правительству «запас прочности» для смягчения налоговой политики.

В 2007 и 2008 годах Диггл, будучи сооснователем хедж-фонда Artradis Fund Management Pte, смог заработать большие деньги на мировом финансовом кризисе. Позже его семейный фонд Vulpes Investment Management Pte инвестировал в биотехнологические предприятия, сады авокадо в Новой Зеландии, акции которых начали расти с началом российско-украинского кризиса.

На данный момент фунт стерлингов рекордно обвалился по отношению к доллару, потеряв около 5% и опустившись до 1,0384 доллара. Такое падение валюты происходит на фоне обещаний Минфина Великобритании снизить налоги, что вызвало опасения в росте инфляции и государственного долга.