Посол США потребовал от Сербии объяснить подписание на ГА ООН плана консультаций с Россией

Сербия настроена сохранить внешнеполитические связи с Россией и Китаем, а также развивать связи с США, при вступлении в Евросоюз. Фото: REUTERS

Посол США в Белграде Кристофер Хилл хочет добиться от Сербии объяснений касательно решения МИД страны подписать на Генеральной ассамблее ООН плана консультаций между Сербией и Россией. Об этом сообщает агентство Tanjug.

"Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему", - сказал Хилл.

Предварительно Вашингтон хотел бы узнать, какой конкретно документ подписан на полях саммита в Нью-Йорке. По словам премьер-министра Сербии Аны Бранбич, документ не имеет еще юридической силы, так как не был принят властями Белграда. При этом давление со стороны Запада последовало незамедлительно.

Премьер-министр также подчеркнула, что республика испытывает сильное давление ЕС после выступления президента страны Александра Вучича на ГА ООН. Оно усилилось, когда был подписан план консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России.

Сербия настроена сохранить внешнеполитические связи с Россией и Китаем, а также развивать связи с США, при вступлении в Евросоюз. Белград намерен сохранить военный нейтралитет и не вступать в военно-политические блоки, в том числе и НАТО.

Такая позиция не устраивает страны Запада. Союз выдвигает два основных условия членства для Сербии: признание независимости Косово и прекращение дружеских отношений с Россией.

На одном из выступлений во время проведения Генеральной ассамблеи ООН президент республики Сербии подчеркнул, что мировой порядок будет разрушен в случае выхода России из Совета безопасности ООН. Он заявил, что Белград не будет голосовать за исключение России.