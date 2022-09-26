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Политика26 сентября 2022 13:10

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ на этой неделе

Встреча пройдет в режиме видеоконференции
Мария ПАВЛОВА
Путин проведет встречу в формате видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ.

Путин проведет встречу в формате видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ. Об этом в понедельник 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции и состоится в один из дней предстоящей недели, за исключением пятницы 30 сентября.

«В пятницу нет!», - цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ежегодное совещание руководителей спецслужб стран СНГ пройдет в Москве в 18-й раз. В нем примут участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

Тем временем порядка 15 государств официально выразили интерес присоединиться к БРИКС, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Также сообщалось, что в Италии впервые со времен Муссолини к власти пришли околофашистские парти. Чего ждать России, читайте здесь на KP.RU.