Китайцы назвали “выпендрежем” слова Салливана о ядерном оружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пригрозил России "в случае применения ядерного оружия".

В интервью телеканалу NBC Салливан заявил, что Вашингтон "напрямую в частном порядке" предупредил российских властей о "катастрофических" для России последствиях “применения ядерного оружия” в конфликте на Украине и пообещал "решительно" ответить на такого рода меры.

“США – самые большие подстрекатели, при этом заявляют о "катастрофических последствиях". Не хотите выпустить еще штамм коронавируса? Почему Штаты предупреждают кого-то "в частном порядке", да еще осмеливаются публично заявлять, что они будут вести ядерную войну с РФ?” - отметил один из читателей.

“Взгляните-ка все, кое-кто выпендривается…” - обратил внимание другой комментатор.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми в такой войне “не может быть победителей”.