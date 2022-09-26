Сегодня губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в торжественной отправке мобилизованных жителей региона в воинские части и формирования Вооруженных Сил России. Торжественная отправка железнодорожного состава состоялась в полдень на станции Томск-2. Глава региона отметил, что после объявления частичной мобилизации многие жители области, не дожидаясь повесток, явились в военные комиссариаты.

«Мы, сибиряки, не можем иначе, – подчеркнул Владимир Мазур. – Сегодня важный и ответственный момент, и мы должны завершить дело наших дедов и прадедов, покончить с коричневой чумой. Спасибо родителям, воспитавших настоящих защитников, воинов. Нет сомнений: мы скоро закончим специальную операцию, и ребята вернутся домой с победой».

Губернатор отметил, что семьи, чьи мужья, отцы и сыновья выполняют воинский и гражданский долг, получат поддержку власти.

«Мы берем под опеку каждую семью, и будем ждать вас домой, – обратился к новобранцам Владимир Мазур. – Мы в вас верим и знаем: вы вернетесь, и вместе мы продолжим жить и работать на благо нашей Томской области. В добрый путь!»

Участие в отправке также приняли военный комиссар Томской области Сергей Егерь, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, представители Русской Православной Церкви, Совета ветеранов, Союза ветеранов Афганистана и другие.