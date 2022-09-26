В Чувашии проводили первую партию мобилизованных

Первая партия мобилизованных организованно отправилась из трех муниципальных образований республики. По мере формирования новых команд их отправка в воинские части будет продолжена.

Глава Чувашии Олег Николаев в связи с объявленной частичной мобилизацией потребовал слаженной работы и серьезной концентрации от каждого на своем месте. Руководитель региона сообщил, что есть случаи, когда должностные лица на территории отдельных муниципалитетов проявляют недостаточную внимательность, поэтому принял решение взять на личный контроль все поступающие от граждан жалобы.

Олег Николаев дал поручение фиксировать все инциденты и жалобы, чтобы в кратчайшие сроки рассматривать их.

«Будем на каждое обращение реагировать, разбираться, насколько адекватно, обоснованно действуют те или иные должностные лица. Пока здесь есть над чем поработать. Оперативная реакция позволит некоторые негативные процессы гасить на корню», – заявил Глава. Жители Чувашии могут обратиться на горячую линию по номеру 122.