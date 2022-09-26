Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек

Число пострадавших в Ижевске выросло до 15 человек. Фото: Следственный комитет.

В результате стрельбы в ижевской школе погибли 15 человек. Об этом в понедельник 26 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"15 человек погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что ранены 24 человека, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. Онлайн-трансляция событий здесь на KP.RU.

Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Мужчина, устроивши стрельбу в школе, был вооружен травматическим оружием, переделанным под стрельбу боевыми патронами. На нем была черная одежда с нацистской символикой. Позже появилась информация, что он покончил с собой. Правоохранительные органы выяснили, что стрелок – выпускник этой же школы. Подробности здесь.