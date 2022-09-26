В Новой Каховке из-за ракетного обстрела украинскими военными сработала ПВО Фото: REUTERS

ПВО вновь работает в Новой Каховке из-за ракетного обстрела ВСУ, прозвучало 12 взрывов, сообщили власти района сегодня, 26 сентября.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: свыше 12 воздушных взрывов", - говорится в Телеграм-канале района.

Атака началась в 16.00, это второй обстрел города ВСУ за сутки, уточнили власти.

Ранее стало известно, что в Севастополе снова сработало ПВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.