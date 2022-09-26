«Мы не останавливаемся на достигнутом»: Якутия предлагает реконструировать еще 11 аэропортов

Правительство Якутии поставит перед федеральным центром вопрос реконструкции ещё 11 аэропортов республики, объявил глава региона Айсен Николаев во время «Прямой линии», отвечая на поступающие вопросы. Напомним, в 2019 году 15 аэропортовых комплексов были включены в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Сегодня формируются заявки по включению в федеральный проект остальных 11 аэропортов.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим вопрос, чтобы ещё 11 аэропортов республики были включены в следующий этап программы. На днях к нам приезжал профильный комитет Совета Федерации, они нас в этом вопросе тоже поддерживают», – сообщил Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что в этом году планируется завершить работы в 6 аэропортах, которые были включены в Комплексный план до 2024 года. В частности, будет введён новый аэровокзальный комплекс в городе Нерюнгри пропускной способностью 300 пассажиров в час. А в следующем году будет продолжена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска.

Напомним, что в 2019 году в программу «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» по заявке главы республики Айсена Николаева были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олёкминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

В ряде аэропортов до 2024 года было запланировано строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлётно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделили 38,6 млрд рублей.

Ранее работы полностью были завершены в аэропортах Жиганского и Верхневилюйского районов. Реконструкция аэропортов 6 райцентров – Белой Горы, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Хандыги и Нерюнгри – будет завершена в этом году.