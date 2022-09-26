Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада, считают власти Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия полностью поддерживает Россию и проводимую ею специальную военную операцию на Украине. С соответствующим заявлением публично выступил глава МИД арабской республики Фейсал Микдад в ходе Генассамблеи ООН.

"Мы считаем, что Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада. Мы также выражаем уверенность в том, что российская армия не только обороняет свою национальную территорию, но и отстаивает при этом права других народов на справедливость и на свободу", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного сирийского дипломата.

По словам Микдада, у российского руководство были все законные основания для того, чтобы начать проведение военной спецоперации на территории Украины.

Ранее власти Сирии официально признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре после этого Дамаск летом 2022 официально установил дипломатические отношения с обеими республиками Донбасса. По данным сирийского МИДа, республики заслужили свое право быть самостоятельными государствами и могут определять свою судьбу без внешнего давления и влияния.

В Сирии также поддерживают желание народа Донбасса присоединиться к России (сейчас в ДНР И ЛНР проходят всенародные референдумы, в ходе которых жители республик высказываются по вопросу об их вхождении в состав РФ).