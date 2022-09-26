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Политика26 сентября 2022 14:06

Глава МИД Сирии заявил о праве России защищать себя от агрессивной политики Запада

Власти Сирии публично выразили поддержку действиям высшего руководства России
Александр КИСЛОВ
Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада, считают власти Сирии

Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада, считают власти Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия полностью поддерживает Россию и проводимую ею специальную военную операцию на Украине. С соответствующим заявлением публично выступил глава МИД арабской республики Фейсал Микдад в ходе Генассамблеи ООН.

"Мы считаем, что Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада. Мы также выражаем уверенность в том, что российская армия не только обороняет свою национальную территорию, но и отстаивает при этом права других народов на справедливость и на свободу", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного сирийского дипломата.

По словам Микдада, у российского руководство были все законные основания для того, чтобы начать проведение военной спецоперации на территории Украины.

Ранее власти Сирии официально признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре после этого Дамаск летом 2022 официально установил дипломатические отношения с обеими республиками Донбасса. По данным сирийского МИДа, республики заслужили свое право быть самостоятельными государствами и могут определять свою судьбу без внешнего давления и влияния.

В Сирии также поддерживают желание народа Донбасса присоединиться к России (сейчас в ДНР И ЛНР проходят всенародные референдумы, в ходе которых жители республик высказываются по вопросу об их вхождении в состав РФ).