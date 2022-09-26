Sky News: британский парламент предпринимает шаги для вынесения вотума недоверия Трасс

Телеканал Sky News со ссылкой на парламентария, пожелавшего остаться неизвестным, сообщает, что парламент предпринимает шаги по проведению вотума несогласия против нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Фото: REUTERS

Телеканал Sky News со ссылкой на парламентария, пожелавшего остаться неизвестным, сообщает, что парламент предпринимает шаги по проведению вотума несогласия против нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Вероятно, инициировали процедуру из-за проводимой Трасс политикой по поддержке экономики, которая встретила шквал критики.

План Трасс предполагает отмену повышения налогов на прибыль предпринимателей. Ранее планировалось повысить ставку с 19% до 25%. После того как Квартенг огласил “план поддержки", который отменяет повышение налога, доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня - 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Следом посыпался шквал критики в адрес Трасс, предложившей подобные изменения.

"Они (парламентарии) уже подают письма (с голосами в пользу проведения вотума недоверия), считая, что она (Лиз Трасс) разрушит экономику", - цитирует телеканал парламентария.

Sky News также упоминает еще одного парламентария правящей в Великобритании Консервативной партии, который не в курсе о готовящемся вотуме. Однако он заявил, что в свете последних событий это вполне объяснимое решение.

Согласно правилам Консервативной партии, члены парламента имеют право направить руководящего комитета Консервативной партии, то есть "Комитета 1922", Грэму Брейди инициативу о проведении вотума недоверия лидеру партии. Процедура рассмотрения этой инициативы происходит на тайном голосовании. Если нынешний лидер Лиз Трасс наберет большее количество голосов, она остается на посту и получит иммунитет, если нет, то ее заменит оппонент, выдвигавший свою кандидатуру.

Ранее инициатива Трасс по проведению энергокампании грядущей зимой аналогичным образом встретила шквал критики, однако, на этот раз среди читателей Daily Mail. Они сочли, что скидка, предоставляемая всем небытовым потребителям на оптовые закупки в пик холодов, до марта 2023 года, это “награда богатым приятелям” премьер-министра.