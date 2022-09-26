Блинкен сообщил, что США готовы вместе с Италией помогать Украине

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, в том числе, поддержкой Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

На прошедших в минувшее воскресенье выборах победу одержала правоцентристская коалиция, получившая достаточно голосов для формирования парламентского большинства и правительства во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

"После вчерашних выборов в Италии мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями", - отметил Блинкен в соцсетях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.