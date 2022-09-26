Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" досрочно отправлены в распоряжение российского Минобороны. Фото: пресс-служба концерна "Уралвагонзавод"

Омский завод транспортного машиностроения, который входит в концерн «Уралвагонзавод», передал Министерству обороны РФ партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом в понедельник 26 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается что огнеметные системы отгружены досрочно в рамках государственного оборонного заказа.

Это уникальное современное оружие, аналогов ему за рубежом нет. Системы «Солнцепек» (ТОС-1А) стоят на вооружении в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты. Они могут быть использованы в ближнем бою, на линии непосредственного соприкосновения с противником. Укрыться от «Солцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

«Перед отправкой в машины вложили письма детей сотрудников завода с рисунками и добрыми пожеланиями военнослужащим», - рассказали в пресс-службе.

Ранее Минобороны показало, как выжигает огнеметами «Солнцепек» вражеские позиции на Украине. Видео здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.