Число погибших при стрельбе в Ижевске возросло до 17 человек. Фото: Следственный комитет.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17 человек. Об этом в понедельник 26 сентября сообщили власти Удмуртии со ссылкой на следственные органы.

«Среди погибших 11 детей», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. Онлайн-трансляция событий здесь на KP.RU.

Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Позже Следственный комитет сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек. Погибли 11 детей и четверо взрослых, уточнили в ведомстве.

Мужчина, устроивши стрельбу в школе, был вооружен травматическим оружием, переделанным под стрельбу боевыми патронами. На нем была черная одежда с нацистской символикой. Позже появилась информация, что он покончил с собой. Правоохранительные органы выяснили, что стрелок – выпускник этой же школы. Подробности здесь.