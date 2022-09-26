Госдума России рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября 2022 года

Блинкен сообщил, что США готовы вместе с Италией помогать Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября 2022 года поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

"Госдума 27 сентября рассмотрит инициативы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан (вопрос о сохранении рабочих мест), трудовой договор для таких граждан будет приостанавливаться. Место может занять другой работник до момента возвращения мобилизованного", - уточнил Нилов РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.