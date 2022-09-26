Глава «Росатома» обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто проект строительства АЭС «Пакш-2»

Гендиректор "Росатома" обсудил с главой МИД Венгрии строительство АЭС "Пакш-2". Фото: Олег ЗОЛОТО

Гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили ход проекта по строительству АЭС «Пакш-2». Встреча произошла на полях генеральной конференции МАГАТЭ.

«Стороны отметили важность перехода проекта АЭС «Пакш-2» в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце августа текущего года, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство станции в рамках согласованного графика», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В «Росатоме» отметили, что на стройплощадке ведутся подготовительные работы, а поставщики оборудования приступили к подготовке его производства.

Ранее сообщалось, что Венгрия ускорила инвестиции в атомною электростанцию (АЭС) «Пакш-2» и планирует осенью заложить бетонные блоки для этой станции, а также ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС.

Напомним, в августе 2022 года Венгрия дала разрешение «Росатому» на строительство двух энергоблоков АЭС «Пакш». Лицензия будет действительна на протяжении десяти лет.