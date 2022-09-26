Посол Украины в Германии Макеев после отказа Шольца вновь потребовал у Германии танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Алексей Макеев после отказа канцлера Олафа Шольца поставить ВСУ танки вновь начал требовать их от ФРГ.

Макеев в своих соцсетях опубликовал видео, где в кадре украинский военный снимает, как передвигается немецкая самоходная зенитная установка "Гепард", отметив, что их у Украины уже 30 единиц.

Также он добавил, что для помощи Украине требуется еще "одна крупная кошка – леопард (танк "Leopard" - прим. ред.), которая позволит "расширить ареал на западе страны".

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать танки Киеву, поскольку это может привести к эскалации напряженности между РФ и НАТО

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.