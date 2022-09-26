Сергей Аксенов выступил с громким заявлением по поводу специальной военной операции РФ на Украине Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов предполагается, что статус специальной военной операции России на Украине в ближайшем будущем может быть изменен. По его словам, РФ после присоединения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей будет вести не СВО, а контртеррористическую операцию.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", - написал руководитель республики в своем официальном телеграм-канале.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся с 23 по 27 сентября нынешнего года. По итогам прямого народного волеизъявления граждан руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья планируют оперативно обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить возглавляемые ими территории в состав России на правах четырех самостоятельных субъектов.

В Кремле отмечают, что в случае положительного решения жителей Донбасса и освобожденных территории решение об их присоединении к РФ будет принято "в максимально короткие сроки".