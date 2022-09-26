Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев решил принять участие в спецоперации на Украине

Виктор Бондарев уже в ближайшее время может отправиться в зону проведения СВО на Украине Фото: архив Минобороны РФ.

Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной военной операции на Украине. Сенатор намерен в ближайшее время лично отправиться в зону СВО, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ.

Информацию об этом распространил в своем официальном телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. По его сведениям, Бондарев уже подал необходимые документы для отправки в зону спецоперации на имя председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. Также Бондарев подал и официальный рапорт на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в Специальной военной операции Виктор Николаевич, пришел в Совет Федерации в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, а на этой неделе вновь подтвердил свои полномочия на новый пятилетней срок. Горжусь поступком своего коллеги и друга – настоящего патриота России", - пояснил Воробьев.

Ранее о желании поучаствовать в военной спецоперации РФ на Украине заявили сразу несколько депутатов Госдумы от "Единой России" (некоторые из них - в частности, депутат-единоросс Виталий Милонов - уже находятся в зоне проведения СВО).