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Политика26 сентября 2022 15:18

ФСБ России задержала японского консула во Владивостоке Тацунори

Дипломат задержан при получении им сведений ограниченного распространения
Мария ПАВЛОВА
Японский консул во Владивостоке задержан ФСБ за шпионаж.

Японский консул во Владивостоке задержан ФСБ за шпионаж.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ России задержала консула по политическим вопросам Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом в понедельник 26 сентября сообщает Центр общественных связей Федеральной Службы Безопасности РФ.

Сообщается, что дипломат задержан при получении им сведений ограниченного распространения.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», - сообщили в ведомстве.

Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата, уточнили в ведомстве. По дипломатическим каналам японской стороне был заявлен протест в связи с его деятельностью.

Также сообщалось, что Мотоки Тацунори признал, что нарушил российское законодательство и собирал у граждан данные, которые являются закрытыми.