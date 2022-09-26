ФСБ России задержала японского консула во Владивостоке Тацунори

Японский консул во Владивостоке задержан ФСБ за шпионаж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ России задержала консула по политическим вопросам Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом в понедельник 26 сентября сообщает Центр общественных связей Федеральной Службы Безопасности РФ.

Сообщается, что дипломат задержан при получении им сведений ограниченного распространения.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», - сообщили в ведомстве.

Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата, уточнили в ведомстве. По дипломатическим каналам японской стороне был заявлен протест в связи с его деятельностью.

Также сообщалось, что Мотоки Тацунори признал, что нарушил российское законодательство и собирал у граждан данные, которые являются закрытыми.